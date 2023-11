Suicide Squad, al via la Closed Beta: ecco come accedervi, ma guai agli spoiler

A margine della pubblicazione dell'ultimo video gameplay di Suicide Squad con Harley Quinn, Warner Bros. apre la fase di iscrizione alla Closed Beta della prossima avventura world supereroica di Rocksteady destinata ad approdare il 2 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

La nuova fase di playtest a porte chiuse organizzata da Rocksteady e WB Games darà modo a una ristretta cerchia di appassionati di provare in anteprima Suicide Squad e di contribuire allo sviluppo del progetto, interagendo con gli autori della serie di Batman Arkham per condividere feedback e, presumibilmente, rispondere ai sondaggi e condividere riflessioni (e perché no, anche critiche) in merito all'esperienza restituita dal titolo.

Se volete 'tentare la sorte', in calce alla notizia trovate il link per poter registrarvi alla Closed Beta di Suicide Squad direttamente dalle pagine del sito ufficiale del titolo: Rocksteady ci tiene però a precisare che l'iscrizione al portale non garantisce l'accesso alla fase di playtest e che, una volta selezionati, sarà necessario sottoscrivere uno stringente NDA.

Chi firmerà questo accordo di non divulgazione non potrà quindi condividere pubblicamente alcun genere di informazione, video o immagine tratta dalla build utilizzata per condurre questa importante fase di testing che precede il lancio del titolo e che si terrà dal 30 novembre al 4 dicembre. Prima di lasciarvi ai commenti, e al link per provare ad accedere alla Closed Beta di Kill the Justice League, vi ricordiamo che su queste pagine potete ammirare l'ultimo video gameplay di Suicide Squad.