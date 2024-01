Suicide Squad: come funziona il sistema di potenziamento di armi e abilità?

Oltre ai nuovi dettagli sul singleplayer di Suicide Squad, la nostra prova con l'ultimo action a mondo aperto di Rocksteady ci ha offerto l'opportunità di sviscerare i segreti del sistema deputato a gestire l'evoluzione delle abilità e il potenziamento delle armi.

Come in ogni esperienza free roaming che si rispetti, naturalmente anche in Suicide Squad il potenziamento degli equipaggiamenti e delle abilità andrà a ritagliarsi un'ampia fetta del tempo trascorso dai giocatori tra una battaglia e l'altra.

Forti dell'esperienza maturata con la serie di Batman Arkham, gli studi Rocksteady hanno elaborato un complesso sistema di evoluzione delle armi e dei poteri che interesserà ciascuno dei singoli personaggi interpretabili, consentendo ai giocatori di incrementare gradualmente le statistiche del proprio alter-ego per plasmarne le tecniche di combattimento in base alle proprie necessità.

In quest'ottica rientra il lavoro portato avanti dal team Rocksteady nella creazione dei rami di potenziamenti e abilità di Deadshot, Harley Quinn, King Shark e Boomerang: ogni appartenente alla Suicide Squad vanta un proprio Skill Tree, a sua volta suddiviso in tre sezioni pensate per migliorare aspetti come la potenza dei colpi inferti, il movimento e la difesa.

Pur basandosi su statistiche e percentuali, il sistema di gestione delle abilità e dei potenziamenti da sperimentare facendo la spola tra i grattacieli di Metropolis non vanterà la complessità tipica dei GDR ma sarà piuttosto immediato e 'di facile lettura', anche in ragione dell'ulteriore livello di customizzazione dell'arsenale e delle abilità offerto dalle casse premio ottenute al termine di ciascuna missione. Nel pieno spirito della 'libertà anarchica' che guida le azioni compiute da ciascuno degli antieroi interpretabili, starà ai giocatori decidere in piena autonomia quali abilità e potenziamenti sbloccare per creare la propria build ideale, tanto in singleplayer quanto nelle attività multiplayer votate alla cooperativa.

Per ogni altro approfondimento, qui trovate il resoconto della nostra prova con Suicide Squad Kill the Justice League che precede l'uscita del nuovo shooter open world di Rocksteady, prevista per il 2 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.