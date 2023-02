Suicide Squad come Marvel's Avengers: avrà Battle Pass e update gratis con nuovi eroi

In chiusura dello State of Play di Sony, Rocksteady Studio ha tolto il velo dal suo Suicide Squad: Kill the Justice League, mostrando al pubblico non solo un lungo filmato di gameplay, ma spiegandone anche le meccaniche in stile game as a service.

Confermando i rumor che si sono diffusi nelle ultime settimane, il titolo con i villain DC Comics avrà una struttura molto simile a Marvel's Avengers (il gioco Crystal Dynamics che chiuderà i battenti proprio tra qualche mese). Una volta terminata la storia principale, giocabile perfettamente anche in single player, i giocatori potranno cimentarsi nel farming di equipaggiamento di alto livello, vista la presenza di set esclusivi con bonus unici e un aspetto che richiama i più famosi personaggi dell'universo DC (nel filmato si vedono in azione le armi del set di Bane). In aggiunta, si potranno sbloccare elementi cosmetici scalando i livelli del Battle Pass e, stando anche al portale ufficiale, verranno pubblicati aggiornamenti gratuiti a cadenza regolare che introdurranno nuovi contenuti e personaggi giocabili.

Prima di lasciarvi al filmato d'approfondimento su equipaggiamento, skin e supporto continuo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche il nuovo video gameplay di Suicide Squad Kill the Justice League.