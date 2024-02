Suicide Squad a confronto su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S: chi la spunta?

Suicide Squad Kill The Justice League è ora ufficialmente disponibile per tutti su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, pronto a raccontare una nuova storia ambientata nel celebre Arkhamverse di Rocksteady Studios. E con l'esordio del gioco non potevano mancare i consueti confronti tecnici tra le versioni in commercio.

ElAnalistaDeBits ci offre il primo di questi, basato su tutte le edizioni e con un focus anche su Xbox Series S. Quest'ultima versione offre una risoluzione dinamica a 1080p che tende comunque ad assestarsi sui 900p, oltre a dettagli di luci, ombre e textures meno curati rispetto alle controparti disponibili. Il framerate si mantiene comunque solido sui 60fps, una caratteristica raggiunta da ciascuna edizione messa a disposizione da Rocksteady.

Per quanto riguarda PS5 e Xbox Series X, entrambi i sistemi hanno una risoluzione dinamica di 1800p, ma la console Sony mediamente si assesta sui 1440p mentre la piattaforma Microsoft si mantiene in genere attorno i 1620p. La versione PC è invece l'unica munita di Ray Tracing, tuttavia ElAnalistaDeBits sottolinea che la sua implementazione non viene sfruttata al meglio e non si rivela dunque un effettivo valore aggiunto. In ogni caso ogni edizione di Suicide Squad Kill The Justice League dimostra di essere ben ottimizzata, lasciando ben poco spazio a particolari criticità.

Nel frattempo l'Early Access di Suicide Squad su Steam è andato molto male, con un picco di utenti ben al di sotto delle aspettative.