Suicide Squad, cosa contiene la Deluxe Edition? WB mostra i contenuti con un nuovo trailer

Siamo sempre più vicini all'atteso momento della verità per il progetto alquanto discusso targato Warner Bros Games e Rocksteady Studios. Manca all'incirca una settimana al day one dell'avventura dedicata agli anti-eroi per eccellenza, ed il suo lancio è solo l'inizio, come visto dall'apparizione di Joker nel video sulle Stagioni di Suicide Squad.

Sappiamo che in Suicide Squad non ci sarà solo Joker tra i personaggi gratis del 2024, e con il lancio ormai alle porte continuano a sopraggiungere video periodici dedicati alla suddetta avventura: è questo, ad esempio, il caso del nuovo trailer dedicato alla Deluxe Edition di Suicide Squad Kill The Justice League, pubblicato proprio in data odierna. Quali sono i contenuti in-game per chi ha provveduto all'acquisto dell'edizione più costosa?

Come mostrato nel corso del breve trailer dalla durata complessiva di poco più di un minuto, la Deluxe Edition di Suicide Squad Kill The Justice League è ricca di sorprese. Nello specifico, la versione dal costo di 109,99 euro prevede la presenza di tanti elementi cosmetici e di altrettanti oggetti utili per la propria esperienza di gioco. Qui di seguito trovate l'elenco completo:

Costumi classici;

Costumi della Justice League;

3 Armi note di Maschera Nera;

Pupazzetti d'oro della Squad per armi;

1 gettone del Pass Battaglia;

Variazioni Colore Senza Ombra.

Come se ciò non fosse sufficiente, però, con l'edizione Deluxe di Suicide Squad si potranno avere 72 ore di accesso anticipato al gioco, anticipando il tanto atteso day one del titolo targato Rocksteady e Warner Bros al 31 gennaio. Manca sempre meno al fantomatico momento, ed è quasi giunta l'ora di unirsi alla Task Force X di Amanda Waller.