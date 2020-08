Suicide Squad: è davvero Superman l'eroe immortalato nel primo artwork?

Dopo lunghi mesi trascorsi a ricomporre il puzzle di rumor e leak, dagli studi Rockstead è finalmente giunta la conferma conferma dello sviluppo di Suicide Squad. La software house che ha dato origine alla serie di Batman Arkham ha celebrato il reveal con un artwork che immortala un Superman decisamente "insolito".

Come giustamente sottolineato da molti appassionati sui social e sui principali forum videoludici, la sagoma del Superman mostrato nell'immagine che annuncia lo sviluppo di Suicide Squad solleva più di un dubbio sulla reale identità del personaggio osservabile nell'artwork.

Il viso dell'Uomo d'Acciaio ritratto da Rocksteady, infatti, sembra solcato da misteriose cicatrici che "invitano" gli utenti a osservare con attenzione quella particolare zona del volto e scoprire, così facendo, degli occhi iniettati di sangue (a giudicare dal rossore evidenziato nella palpebra superiore) e dai quali scaturisce un'inquietante fumo di colore violaceo.

In base alle parziali informazioni estrapolabili da questo artwork, secondo alcuni l'immagine in questione non ritrarrebbe affatto Superman ma Bizzarro, il "clone imperfetto" del supereroe di Krypton apparso a più riprese nei fumetti DC Comics e conosciuto qui in Italia anche il nome di Duplex. Per avere una conferma o una smentita definitiva a questa ipotesi legata al villain del prossimo videogioco di Suicide Squad, non ci resta che attendere fino al 22 agosto e assistere al DC FanDome, l'evento digitale al quale parteciperà anche Rocksteady per svelare ulteriori dettagli su questo ambizioso progetto.