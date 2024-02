Suicide Squad, day one su Steam da dimenticare: meno di 10 mila giocatori in contemporanea

C'è stato un grande fermento per l'uscita di Suicide Squad Kill The Justice League, l'avventura videoludica incentrata sul DC Universe, nonché una delle IP di Warner Bros Games che valgono 1 miliardo di dollari ciascuna. Oggi è giunto il momento della verità, ma come sono andate le "prime ore di vita" del nuovo gioco supereroistico di Rocksteady?

Purtroppo non ci siamo: ieri vi abbiamo riportato i dati negativi sull'early access di Suicide Squad Kill The Justice League, i quali facevano riferimento ad un picco massimo di utenti pari a poco più di 7 mila persone. Si trattava di un'informazione numerica in parte sfalsata dalla disponibilità del gioco per i soli possessori della Deluxe Edition, ma quest'oggi il progetto in questione è approdato sul mercato in via ufficiale. Sfortunatamente, però, non ci siamo ancora: Suicide Squad ha raggiunto un picco massimo di meno di 10 mila giocatori in contemporanea su Steam.

Considerata l'alta attesa e le aspettative legate al nome della software house e all'eredità lasciata dall'indimenticabile e senza tempo trilogia di Batman Arkham, Suicide Squad avrebbe potuto raggiungere numeri molto più elevati, ma così non è stato. Secondo le informazioni pervenute dalla pagina di SteamDB, Suicide Squad Kill the Justice League si è fermato a 9462 player simultanei. Cosa ne pensate di questi dati? Ma soprattutto, cosa ne pensate del titolo targato Rocksteady e Warner Bros? L'avete già provato?