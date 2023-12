Suicide Squad: Deathstroke arriverà come DLC? Nuovi dettagli da Miller Ross

Negli scorsi giorni il leaker Mller Ross ha svelato che più personaggi arriveranno via DLC in Suicide Squad in futuro, descrivendoli attraverso delle emoji. Una di quelle utilizzate, a forma di pistola, sembra tuttavia aver creato un po' di confusione tra i fan spingendo così l'insider a chiarire.

L'emoji della pistola usata da Ross non riguarderebbe personaggi come Peacemaker, Bloodsport o Red Hood come ipotizzato dai fan: il leaker infatti si riferiva a Deathstroke, e per scusarsi con la community per la confusione generata dal suo tweet ha condiviso sempre su Twitter/X un'immagine raffigurante il possibile look del personaggio non appena farà in futuro il suo esordio in Suicide Squad Kill The Justice League.

In passato Rocksteady Studios ha introdotto il personaggio di Deathstroke all'interno di Batman Arkham Knight, oltre ad essere comparso ancora prima anche in Batman Arkham Origins sviluppato da WB Games Montreal: non sarebbe dunque una sorpresa il suo ritorno anche in Suicide Squad Kill The Justice League come contenuto scaricabile, sebbene per il momento si rimane nell'ambito delle ipotesi dato che Rocksteady non ha ancora svelato tutti i dettagli sul supporto a lungo termine per la sua prossima produzione.

Intanto in rete sono emersi video gameplay dai test alpha di Suicide Squad, nonostante gli accordi di non divulgazione accettati dai partecipanti.