Suicide Squad debutta primo in UK ma ha venduto la metà di Guardiani della Galassia

Come anticipato da Chris Dring di GamesIndustry.biz, Suicide Squad Kill The Justice League ha debuttato al primo posto della classifica inglese delle vendite retail. Il gioco di WB Games ha venduto poco meno di Tekken 8 al lancio sul mercato in formato fisico ma più di The Last of Us Parte 2 Remastered.

C'è da dire però che The Last of Us Parte 2 Remastered è disponibile anche come upgrade dalla versione PS4 ad un prezzo ridotto di 10 dollari/euro, fattore che ha avuto sicuramente un impatto sulle vendite. Stando alle analisi di Dring, Suicide Squad Kill The Justice League ha venduto circa la metà di Marvel's Guardians of the Galaxy al lancio in Gran Bretagna.

Questi dati riguardano le sole vendite retail del Regno Unito e dunque non ci sono informazioni sulle vendite digitali del gioco di Rocksteady e WB Games. Nel weekend di lancio, Suicide Squad Kill The Justice League ha raccolto meno di 10.000 giocatori su Steam, numeri non proprio esaltanti per quello che, a livello produttivo, viene considerato un grande blockbuster AAA.

Tuttavia è ancora presto per emettere sentenze, al momento il gioco di Rocksteady non sta impressionando la critica e il pubblico ma c'è tutto il tempo per ribaltare la situazione.