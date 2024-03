Suicide Squad, è dura sistemare Metropolis: la nuova Patch è stata rinviata

Suicide Squad: Kill the Justice League ha cominciato come peggio non poteva: l'accoglienza tiepida da parte della critica, le vendite al di sotto delle aspettativa e i server deserti hanno caratterizzato le prime settimane della sua storia, ma Rocksteady è determinata a riscattarsi. Purtroppo, le serve più tempo del previsto...

Nell'ormai consueto Weekly Developer Update, i ragazzi di Rocksteady Studios hanno avvisato i propri giocatori che Suicide Squad: Kill the Justice League non riceverà alcuna patch la prossima settimana. Pur essendo ben consci nelle numerose problematiche che affliggono attualmente il gioco, gli sviluppatori inglesi hanno fatto sapere di non essere in grado di rispettare la cadenza di pubblicazione. La prossima patch ha bisogno di ulteriori test per poter essere rifinita al meglio, inoltre la sua lavorazione si sta intersecando con quella della Stagione 1 di Suicide Squad: Kill the Justice League, che la tabella di marcia ufficiale vuole in uscita nel corso del mese di marzo assieme al personaggio di Joker.

I giocatori dovranno dunque portare un po' di pazienza prima di vedere risolti gli attuali problemi della produzione, che per stessa ammissione di Rocksteady coinvolgono tanto la connettività, con le comprovate criticità in fase di login e/o matchmaking, quanto la progressione dei livelli Mastery, che a causa di un bug può rischiare di essere interrotta.