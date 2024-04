Suicide Squad: c'è un GROSSO RUMOR su QUEL PERSONAGGIO, tornerà a Metropolis?

Dopo aver parlato della Stagione 5 come dell'ultima in programma per Suicide Squad Kill The Justice League, il leaker Miller Ross svela nuovi dettagli su un clamoso ritorno nel gioco di Rocksteady. Ovviamente, quanto riportato di seguito contiene grandi spoiler.

A quanto sembra Kevin Conroy, doppiatore di Batman nella serie Arkham e non solo, avrebbe registrato prima della sua morte tutti i dialoghi del Cavaliere di Gotham per il supporto post lancio del gioco. Kevin Conroy è morto alla fine del 2022 ma grazie al suo lavoro il mito di Batman continuerà a vivere anche in Suicide Squad, con gli sviluppatori che starebbero pensando ad un grande arco narrativo per le Stagioni 4 e 5 pianificate per il 2025.

Il finale di Suicide Squad Kill the Justice League dovrebbe vedere la squadra impegnata in uno scontro con Brainiac con la Task Force X e gli eroi della Justice League. L'obiettivo sembra quello di recuperare la linea temporale dell'Arkhamverse con il salvataggio di Batman, Flash, Superman, Lanterna Verde e Wonder Woman. Non è chiaro però se questi personaggi saranno giocabili o meno, tornando quindi in vita.

Suicide Squad Kill The Justice League è in crisi di giocatori e la Stagione 1 non sembra aver migliorato troppo la situazione attuale che vede il gioco aver venduto meno del previsto nel mese di lancio.

