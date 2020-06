Suicide Squad e Gotham Knights: annuncio ad agosto? Un report sembra confermarlo

Nel weekend la compagnia MarkMonitor ha registrato vari domini legati a Batman e Suicide Squad, facendo subito pensare al prossimo arrivo di nuovi videogiochi basati su questi franchise DC. Eurogamer.net è voluto andare a fondo alla questione scoprendo qualcosa di nuovo.

Tra i domini registrati troviamo GothamKnightsGame.com, SuicideSquadGame.com e SuicideSquadKillTheJusticeLeague.com, Eurogamer.net conferma come i domini siano stati registrati da MarkMonitor su richiesta di Warner Bros, inoltre la testa aggiunge ulteriori dettagli.

Gotham Knights è il titolo del gioco di Batman in sviluppo presso WB Games Montreal, lo studio autore di Batman Arkham Origins mentre i due domini legati a Suicide Squad riguardano il nuovo gioco di Rocksteady (autori di Batman Arkham Asylum, Arkham City e Arkham Knight), da notare come Suicide Squad Kill The Justice League potrebbe riferirsi al nome ufficiale del progetto.

Entrambi i titoli sono in fase di sviluppo per console next-gen (non è chiaro se usciranno anche su PS4 e Xbox One) e secondo Eurogamer vedremo un piccolo assaggio di Gotham Knights e una brevissima anticipazione di Suicide Squad durante l'evento DC FanDome del 22 agosto.

Eurogamer.net ha contattato il publisher Warner Bros per avere chiarimenti in merito, le fonti della testata però non sembrano avere molti dubbi su quanto riportato.