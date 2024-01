Suicide Squad, Granblue Fantasy Relink e Persona 3 Reload sono su Game Pass al lancio?

Il mese di febbraio 2024 si apre con una tripletta niente male: il primo febbraio esce Granblue Fantasy Relink mentre il giorno successivo (venerdì 2 febbraio) arrivano Persona 3 Reload e Suicide Squad Kill The Justice League. Questi giochi sono disponibili su Xbox Game Pass dal day one oppure no? Facciamo chiarezza.

Iniziamo con Granblue Fantasy Relink, disponibile su console PlayStation ma non su console della famiglia Xbox. Il gioco esce anche su PC ma solo su Steam e non su Microsoft Store, di conseguenza non è disponibile al lancio su PC Game Pass e per giocarci dovrete dunque necessariamente acquistarne una copia fisica o digitale per PS4 e PS5 o solo digitale per PC.

Suicide Squad Kill The Justice League esce invece su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC ma anche in questo caso il gioco di Rocksteady e Warner Bros non è disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass o PC Game Pass al day one. Certo, nulla vieta che possa arrivare in un prossimo futuro, così come accaduto a Gotham Knights sempre di Warner Bros, aggiunta sia nei cataloghi di Game Pass che su PlayStation Plus.

Infine, Persona 3 Reload esce su PS4, PS5, PC, Xbox Series X/S e Xbox One, disponibile sin dal giorno del lancio (2 febbraio) su Xbox Game Pass e dunque giocabile da tutti gli abbonati senza costi aggiuntivi.