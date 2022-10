Suicide Squad, grandi novità in casa Rocksteady: lasciano i co-fondatori Hill e Walker

Con una lettera aperta indirizzata a tutti gli appassionati dei videogiochi degli studi Rocksteady, i due co-fondatori Sefton Hill e Jamie Walker ci informano di aver deciso di lasciare la compagnia conosciuta in tutto il mondo per la serie di Batman Arkham. Ci saranno delle ripercussioni sul progetto di Suicide Squad?

Il presidente di Warner Bros. Games, David Haddad, interviene sulle pagine del sito ufficiale degli studi Rocksteady per confermare la decisione assunta da Hill e Walker di separarsi a fine 2022 dalla realtà imprenditoriale da loro creata.

Haddad sottolinea che i lavori sul kolossal open world Suicide Squad Kill the Justice League "sono quasi terminati", di conseguenza non dovrebbero esserci delle conseguenze sullo sviluppo del titolo destinato ad approdare nel 2023 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sempre da Haddad arriva inoltre la conferma che Hill e Walker intendono proseguire la loro carriera professionale in altre aziende dell'industria videoludica, senza però specificare se i due (ormai ex) boss di Rocksteady continueranno a collaborare nella medesima azienda.

In una dichiarazione congiunta, Sefton Hill e Jamie Walker ringraziano tutte le persone che, dal 2004 ad oggi, hanno contribuito al successo degli studi Rocksteady, riferendosi in egual misura agli sviluppatori di talento che si sono avvicendati nella realizzazione della trilogia di Batman Arkham a tutti gli appassionati.