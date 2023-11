Suicide Squad: Harley Quinn è inarrestabile nel nuovo video gameplay!

Dopo averci mostrato il nuovo video gameplay di Suicide Squad, gli studi Rocksteady ci reimmergono nelle atmosfere supereroiche dell'universo DC con un filmato di approfondimento interamente dedicato ad Harley Quinn.

Il trailer datoci in pasto dagli autori della serie di Batman Arkham e dalle fucine interattive di Warner Bros. prende spunto proprio dall'ultimo video gameplay per focalizzare le attenzioni del pubblico sulla 'dolce metà' di Joker, mostrando a schermo le funamboliche abilità di cui è capace e l'ampio ventaglio di attacchi speciali e combo spezzaossa da padroneggiare volteggiando tra i grattacieli di Metropolis.

In compagnia di Capitan Boomerang, Deathstroke e Re Squalo, gli emuli di Harley Quinn potranno quindi fare appello a tutta la frenesia e alla 'lucida follia' di questa iconica guerriera per avere la meglio sui villain e sui loro eserciti di creature corrotte.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del nuovo video e vi ricordiamo che la nuova esperienza supereroica a mondo aperto di Rocksteady è attesa al lancio per l'ormai non troppo lontano 2 febbraio 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Se invece siete in vena di ulteriori approfondimenti, qui trovate tutti i dettagli sui requisiti PC di Suicide Squad Kill the Justice League.