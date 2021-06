Suicide Squad e Hogwarts Legacy all'E3 2021? Back 4 Blood unico gioco di Warner Bros.

I giochi di Warner Bros. Games si stanno facendo attendere più del previsto. Suicide Squad Kill The Justice League è stato fissato fin dall'inizio all'anno prossimo, mentre Gotham Knights che Hogwarts Legacy, inizialmente attesi in questi mesi, sono stati ufficialmente rinviati al 2022.

Se anche voi speravate di vederli in azione nel corso delle imminenti manifestazioni estive, come il Summer Game Fest e l'E3 2021, abbiamo brutte notizie: sembra che le probabilità siano piuttosto basse. Nonostante i programmi ufficiali includano una presentazione di Warner Bros. Games per la serata di sabato 13 giugno, l'unico gioco menzionato è Back 4 Blood. Le speranze di coloro che attendevano qualche sorpresa in aggiunta al nuovo titolo degli autori di Left 4 Dead sono state disilluse dai responsabili del Summer Game Fest, che su Twitter hanno scritto a chiare lettere che la presentazione di Warner Bros. Games sarà tutta incentrata su Back 4 Blood e che non sono previsti eventi separati per altri giochi.

Anche se siamo costretti ad abbassare le aspettative in merito allo show di Warner Bros. Games, non tutto è ancora perduto. Anche se le probabilità sono molto basse, Suicide Squad, Hogwarts Legacy e Gotham Knights potrebbero ugualmente trovare spazio in un altro dei numerosi show in programma, come quello di Microsoft del 13 giugno. Staremo a vedere!