Suicide Squad: IGN USA non riceverà i codici review da Warner Bros

L'uscita di Suicide Squad Kill The Justice League su PC, PS5 e Xbox Series X/S è ormai dietro l'angolo: il nuovo titolo firmato Rocksteady Studios esce il 2 febbraio 2024 e si attende anche di scoprire quali saranno i verdetti della stampa. Un'importante testata, però, non riceverà il codice review.

In un articolo pubblicato sul proprio sito, la famosa testata statunitense conferma che Warner Bros. Games non ha inviato loro un codice del gioco completo per prepararne la recensione in vista dell'esordio sul mercato. Stando a quanto riportato da IGN USA, la redazione aveva inviato la consueta richiesta formale per riceverne uno, ma la società avrebbe declinato la loro richiesta. Non sono spiegati i motivi per cui WB Games avrebbe deciso di muoversi in questa maniera.

"Per noi è una delusione visto che ci sforziamo sempre di fornirvi un'opinione completa su un gioco di punta subito al lancio, ma è in ogni caso diritto di WB Games agire così in quanto inviare codici review non è un obbligo né tantomeno qualcosa di scontato", dichiara IGN USA. Chiaramente questo non significa assolutamente che la testata non recensirà Suicide Squad, semplicemente ci potrebbe volere un po' più di tempo prima di vedere il loro articolo: "Compreremo le nostre copie e inizieremo la nostra 'recensione in corso' assieme a guide ed altri articoli per coprire il periodo di lancio del gioco, e vi daremo le nostre impressioni il prima possibile". Nel frattempo è stato rivelato che la versione PC di Suicide Squad sarà protetta da Denuvo, noto e controverso sistema anti-tamper.

Non perdetevi nel frattempo il nostro speciale su Suicide Squad Kill The Justice League, con la nostra intervista all'associate game designer Johnny Armstrong che ci ha rivelato ancora più dettagli sul nuovo looter shooter cooperativo.