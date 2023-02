Suicide Squad Kill Arkham Asylum annunciato: prequel a fumetti per Kill the Justice League

Con la presentazione del nuovo video gameplay di Suicide Squad: Kill the Justice League, è arrivata anche la conferma ufficiale che l'avventura supereroistica sarà ambientata cinque anni dopo il finale di Batman: Arkham Knight.

A precedere la caccia a Batman, Flash, Lanterna Verde e Superman che attende nel titolo Rocksteady, i giocatori troveranno una miniserie a fumetti. Intitolata Suicide Squad: Kill Arkham Asylum, quest'ultima sarà composta di cinque numeri, in uscita in tutto il mondo (Italia inclusa) a partire dal 30 maggio 2023, con cadenza mensile. La saga farà da prequel a Suicide Squad: Kill the Justice League, in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X il prossimo 26 maggio.

A firmare il primo numero di Suicide Squad: Kill Arkham Asylum, i lettori troveranno il duo composto dallo sceneggiatore John Layman (già autore della saga di Batman Eternal) e il disegnatore Jesus Hervas. In ognuno dei cinque numeri della miniserie, i lettori troveranno inoltre incluso un codice per riscattare un oggetto cosmetico all'interno di Suicide Squad: Kill the Justice League.Per maggiori dettagli sulle caratteristiche di gameplay presentate da Rocksteady nel corso dell'ultimo PlayStation State of Play, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca anteprima dedicata a Suicide Squad: Kill the Justice League.