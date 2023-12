Suicide Squad Kill, Brainiac cambia volto: nuovi leak svelano le modifiche al personaggio

Si avvicina sempre di più il momento della verità per l'avvenire del titolo targato Rocksteady. La software house ha confermato che in Suicide Squad ci sarà una campagna offline, ma si farà attendere rispetto al day one. Tuttavia, ci sono ancora cose che non si sanno: Suicide Squad Kill The Justice League potrebbe avere in serbo molte sorprese.

Ad esempio, quale sarà il volto di Brainiac, l'antagonista principale del gioco? L'ultima volta, Metropolis ha tremato nel video dei Game Awards 2023 di Suice Squad, ma nel frattempo parrebbe che ci siano state diversi cambiamenti dietro le quinte: nello specifico, Brainiac avrà un volto diverso in Suicide Squa Kill The Justice League. Non ci sono conferme in tal senso, ma dalle pagine di Reddit giungono delle immagini che mostrano tutte le variazioni apportate al personaggio, le quali sono sopraggiunte in fase di sviluppo.

La fuga di notizie sopracitata avrebbe quindi anticipato al grande pubblico quelle che sono le modifiche estetiche al villain della produzione, che all'inizio di febbraio 2024 giungerà sul mercato videoludico con un aspetto più alieno e dalla tonalità cromatica della pelle differente. Purtroppo, come spesso accade con i leak di tale natura, sarà necessario attendere ancora un po' prima di scoprire la veridicità delle informazioni trapelate. Che sia un'immagine trafugata da uno dei prossimi trailer che accompagneranno il lancio della produzione, finalizzato a mostrare la versione definitiva del titolo che si fa carico della trilogia dell'Arkhamverse targata Rocksteady?