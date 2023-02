Suicide Squad Kill the Justice League a 60fps su PS5 e Xbox Series X|S

Oltre ad aver confermato che il titoli richiederà una connessione sempre attiva per funzionare correttamente anche in modalità single player, la FAQ di Suicide Squad Kill the Justice League chiarisce un altro dubbio riguardante il nuovo action basato sull'universo DC firmato da Rocksteady.

Visitando le pagine ufficiali di Suicide Squad Kill the Justice League scopriamo che Rocksteady punta ai 60 frame al secondo su PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Trattandosi di un'esperienza particolarmente frenetica, gli sviluppatori noti per la serie di Batman Arkham hanno quindi deciso di dare priorità alla fluidità dell'esperienza anche su console. Per quanto riguarda la versione PC del gioco non ci sono ancora informazioni utili, ed i requisiti minimi e raccomandati ed altri dettagli tecnici verranno annunciati dalla software house britannica in un secondo momento.

Si tratta certamente di una notizia che rincuorerà molti utenti rimasti scossi dall'assenza di una modalità a 60fps di Gotham Knights, recente titolo ambientato nel mondo DC e distribuito da WB Games che non permette in alcun modo su console di andare oltre i 30 frame al secondo. Molti possessori di console next-gen si sono detti delusi da tali limitazioni, ma fortunatamente la situazione cambierà con il gioco curato da Rocksteady.

