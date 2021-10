Suicide Squad Kill The Justice League è ambientato nell'universo di Batman Arkham?

Suicide Squad: Kill the Justice League è il nuovo gioco dei Rocksteady Studios, gli autori dell’amata serie Batman Arkham. I diversi toni e il cast di personaggi completamente inedito hanno fatto ipotizzare l’appartenenza del progetto ad un universo narrativo più ampio, ma è davvero così?

Dopo il reveal avvenuto un anno fa al DC Fandome, Sefton Hill, co-fondatore di Rocksteady Studios, ha dichiarato che Kill the Justice League è ambientato effettivamente nel cosiddetto ‘Arkhamverse’, e che molte delle storie raccontate nella serie di giochi sul Cavaliere Oscuro verranno riprese e portate avanti. Alcuni dubbi restano, come il cambiamento nell’etnia di Deadshot o l’importante restyling di Harley Quinn, ma le parole di Hill confermano l’inserimento di Suicide Squad in un quadro più esteso. L'ultimo trailer di Suicide Squad Kill the Justice League è colmo di riferimenti alla serie Arkham, tra cui una bizzarra Batmobile con lo stesso simbolo del pipistrello visto nei giochi ambientati a Gotham City.



Nella nostra anteprima di Suicide Squad Kill the Justice League abbiamo discusso anche degli altri membri corrotti dell'organizzazione, tra cui Flash, Wonder Woman e Lanterna Verde. Al momento Aquaman e Batman mancano all'appello: se vestiranno anche loro gli inediti panni di villain lo sapremo quando il gioco verrà lanciato su PS5, Xbox Series S|X e PC nel 2022.