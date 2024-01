Suicide Squad Kill The Justice League, si avvicina il lancio: peso e data pre-load su PS5

Dopo che Warner Bros ha mostrato i contenuti della Deluxe Edition di Suicide Squad con un nuovo trailer, sono giunti altri importanti dettagli sull'avventura realizzata dal talentuoso team di Rocksteady Studios. Suicide Squad è pronto a fare il suo debutto, con un day one sempre più vicino e atteso dai fan dell'universo narrativo DC.

Nella giornata di oggi, direttamente dalle pagine X di PlayStation Game Size, sono state rivelate le date del pre-load ed il peso di Suicide Squad Kill The Justice League su PlayStation 5. Come di consueto, dunque, è imminente l'approdo del download anticipato per tutti i giocatori che hanno effettuato il preordine del titolo. Ma quanto pesa l'esperienza videoludica confezionata dai ragazzi di Rocksteady e da Warner Bros Games? E soprattutto, qual è il day one per i pre-load?

Secondo la fonte sopracitata, Suicide Squad Kill The Justice League pesa 45.207 GB su PS5. Si tratta di un'informazione che potrebbe variare nell'arco dei prossimi giorni: tale valore numerico, infatti, fa riferimento alla versione 1.003.000, e non è da escludere a priori che possa sopraggiungere un'ulteriore patch correttiva nelle prossime ore. Che dire, invece, per il pre-load? Tutti i giocatori che hanno proceduto con l'acquisto dell'edizione standard potranno effettuare il download anticipato dal 31 gennaio 2024.



Invece, i possessori della Deluxe Edition di Suicide Squad potranno effettuare il pre-load già da domani 28 gennaio 2024, visti i tre giorni di accesso anticipato previsti per l'acquisto dell'edizione da 99.99 euro. Siete pronti ad accendere e preparare le vostre macchine da gioco? Prima di salutarci, vi invitiamo a recuperare il nostro articolo su come ottenere 4 skin gratis con i Twitch Drops per Suicide Squad Kill The Justice League.