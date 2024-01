Suicide Squad Kill the Justice League in azione: i primi 26 minuti in 4K/60fps

Nel mentre Rocksteady continua a lavorare per ripristinare il corretto funzionamento dei server di Suicide Squad Kill the Justice League, un nuovo filmato pubblicato da IGN.com ci consente di dare uno sguardo alle prime sequenze di gioco della nuova esperienza curata dagli autori della serie Batman Arkham.

I 26 minuti di gioco che potete godervi tramite il filmato che vi abbiamo riportato in cima alla notizia sono utili a farci immergere nell'universo DC di Rocksteady, questa volta nei panni dei "cattivi". Nei momenti di apertura di Suicide Squad Kill the Justice League impareremo le mosse di Harley Quinn, Deadshot, King Shark e Boomerang. Come ci ricorda IGN.com nel suo contenuto, il gameplay di Suicide Squad Kill the Justice League ci incoraggia a variare personaggi ed approccio alla battaglia, nonché ad usare le abilità di spostamento nell'arena e ad utilizzare armi come fucili di precisione, mitragliatrici, granate, ecc. per sconfiggere le forze di Brainiac.

Già disponibile in questi primi giorni di Accesso Anticipato, Kill the Justice League sarà pubblicato globalmente il 2 febbraio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere il fatto che WB Games abbia deciso di non inviare i codici review di Suicide Squad a IGN USA.