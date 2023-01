Suicide Squad Kill the Justice League tra battle pass e skin: prime conferme per il leak

Nel corso della giornata di ieri vi abbiamo parlato del leak di Suicide Squad Kill the Justice League, smentito su Twitter da un ex sviluppatore di Rocksteady Studios. Stando ad altre fonti, però, sembrerebbe che l'immagine trapelata sia effettivamente estratta da una recente build del gioco ambientato nell'universo di Batman Arkham.

Il noto portale VideoGamesChronicle sostiene infatti di aver scambiato quattro chiacchiere con una 'fonte affidabile', la quale avrebbe confermato il leak. A quanto pare, quindi, l'immagine finita in rete nelle ultime ore mostra lo stato attuale del gioco e permette anche di comprendere alcune delle dinamiche alla base della produzione, la cui struttura è quella tipica dei game as a service in stile Marvel's Avengers. Oltre alla presenza del Battle Pass, il titolo sembrerebbe includere anche un negozio in cui gli utenti possono acquistare elementi cosmetici per la personalizzazione dei protagonisti.

Sebbene non vi siano informazioni sull'eventuale presenza di oggetti in vendita che possano alterare le statistiche dei personaggi o velocizzarne il potenziamento, pare che nei menu vi sia anche una schermata dedicata interamente alle build. Stando alla fonte di VGC, i membri della Suicide Squad non saranno affatto deboli all'inizio dell'avventura e vengono paragonati al Bruce Wayne di Arkham Knight, che già all'inizio del gioco vanta un'ampia gamma di abilità.

In attesa di ulteriori informazioni, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 26 maggio 2023 solo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.