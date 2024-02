Suicide Squad Kill the Justice League: bug svela l'arrivo di un altro personaggio

Stando alla testimonianza di alcuni possessori di Suicide Squad Kill the Justice League, un bug avrebbe mostrato alcuni dialoghi nascosti, rivelando l'identità di uno dei futuri personaggi giocabili.

Come si può notare dalle clip registrate da alcuni videogiocatori che stavano affrontando le missioni del titolo Rocksteady Studios, per qualche strana ragione Brainiac si riferisce al personaggio con il nome Freeze. In altre circostanze si potrebbe pensare ad un banale errore nel doppiaggio, ma in questo caso specifico sembra chiaro che la linea di dialogo non contenga alcun errore. A più riprese, infatti, gli insider hanno svelato che nella lista dei personaggi giocabili che verranno introdotti con i futuri aggiornamenti di Suicide Squad Kill the Justice League c'è anche Mrs. Freeze (Victoria Fries), la celebre villain del Cavaliere Oscuro.

Sembrerebbe quindi che nel gioco si nascondano già riferimenti alle stagioni successive alla seconda, visto che la Stagione 1 avrà come protagonista il Joker. Per chi non lo ricordasse, tra i vari personaggi citati dagli utenti ben informati sui social troviamo Lawless (Stagione 3) e Deathstroke (Stagione 4).

Prima di lasciarvi alla clip incriminata, vi ricordiamo che sulle nostre pagine abbiamo pubblicato proprio nelle ultime ore uno speciale dedicato al problema di Suicide Squad Kill the Justice League con l'Arkhamverse di Batman.