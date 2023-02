Suicide Squad Kill the Justice League: si va a caccia di Flash nel nuovo video gameplay

Esattamente come preannunciato da Sony, lo State of Play di questa sera ci ha permesso di dare finalmente uno sguardo al gameplay dell'attesissimo Suicide Squad Kill the Justice League.

Ambientato dopo gli eventi di Batman Arkham Knight, il gioco sarà ambientato in una Metropolis in cui regna il caos e in cui un gruppo di villain dovrà sistemare le cose. Nel corso del filmato mostrato all'evento PlayStation possiamo vedere una sequenza ambientata durante l'inseguimento di Flash e Lex Luthor: è proprio grazie a questa fase della missione che possiamo apprendere come il gioco sia fondamentalmente uno sparatutto in terza persona incredibilmente dinamico, visto che tutti i protagonisti sono dotati di armi a distanza e gadget che gli consentono di restare sospesi in aria o volteggiare fra i grattacieli di Metropolis. Il video si chiude con un frenetico confronto fra Wonder Woman (una dei pochi che non è finita sotto l'effetto di Brainiac) e Flash e, a giudicare dai trailer mostrati qualche mese fa, sappiamo già come andrà a finire fra i due supereroi DC Comics.

Il filmato si chiude con la conferma della data d'uscita, visto che il titolo RockSteady Studios approderà il prossimo 26 maggio 2023 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Sapevate che, stando agli ultimi rumor, Suicide Squad Kill the Justice League sarà un game as a service?