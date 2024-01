Suicide Squad Kill the Justice League chiarirà il criptico finale di Batman Arkham Knight

Nel mentre si ipotizza un ritorno a Gotham City con il supporto post-lancio di Suicide Squad Kill the Justice League, Rocksteady ci conferma che il suo nuovo gioco co-op conterrà dei forti collegamenti con Batman Arkham Knight, ed in particolare con il suo criptico finale.

Intervistato da Comicbook.com, il production director Jack Hackett ha discusso proprio di questo punto, svelando come Suicide Squad Kill the Justice League offrirà alcuni chiarimenti sul vero finale di Batman Arkham Knight, ottenibile completando al 100% la storia dell'action game dedicato all'uomo pipistrello.

"Sì, ne saprete di più. Ci sono un sacco di modi in cui trasmettiamo quello che è successo nei cinque anni tra Arkham Knight e Kill the Justice League. C'è una grande sezione all'inizio della storia, che vi accompagna attraverso gli aspetti fondamentali di quello che è successo, come si è formata la Justice League, cosa è successo con Bruce, con Batman e altri dettagli.

[Sarà interessante] in particolar modo per gli appassionati del lore della DC e dell'Arkham-verse. Ci sono alcuni modi davvero divertenti in cui puoi scoprire molti dettagli e ottenere un po' di background. E poi, sì, attraverso la Metropolis, attraverso il Palazzo di Giustizia, attraverso molti spazi e strade diverse, ci sono molti dettagli su ciò che i personaggi di tutti e tre i giochi di Arkham hanno fatto dopo Arkham Knight".

In attesa dell'ormai vicino debutto fissato al 2 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X|S, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Suicide Squad Kill the Justice League per ulteriori approfondimenti sul nuovo gioco di Rocksteady.