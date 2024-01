Suicide Squad Kill The Justice League: come chiedere il rimborso su PC, PS5 e Xbox

Avete acquistato la Deluxe Edition di Suicide Squad Kill The Justice League e non siete soddisfatti per via dei periodi di inattività dell'Accesso Anticipato? Sappiate allora che è possibile provare a chiedere un rimborso sulla piattaforma per la quale avete una copia digitale del gioco.

Steam

Se avete acquistato il gioco su Steam, allora è molto probabile che riuscirete ad ottenere il vostro denaro indietro. Il primo passaggio utile per chiedere un rimborso su Steam consiste nell'effettuare l'accesso all'applicazione per poi visitare la Libreria. Cercate quindi Suicide Squad Kill The Justice League nell'elenco a sinistra e, dopo averci cliccato sopra, selezionate il tasto Assistenza posizionato sulla destra. A questo punto, avrete di fronte la schermata attraverso la quale chiedere il rimborso: selezionate prima Sono Deluso e poi Voglio chiedere un rimborso. Nel menu a tendina in basso, selezionate il motivo per il rimborso e, se non è presente tra quelli in elenco, selezionate Il mio problema non è in elenco. Nel campo Note, scrivete un messaggio (preferibilmente in lingua inglese) in cui viene spiegato nel dettaglio che il prodotto acquistato avrebbe dovuto permettere di giocare nelle 72 ore che precedono il lancio, ma per problemi tecnici non è stato possibile usufruire di tutto questo tempo. Se non avete superato le due ore di gioco, il rimborso è pressoché assicurato, invece se avete oltrepassato tale soglia è meno probabile che la richiesta venga accettata. Per aumentare le probabilità di accettazione della richiesta, fate in modo che il rimborso avvenga tramite buono Steam e non sul metodo di pagamento.

Versioni PS5 e Xbox Series X|S

Non esiste un sistema per richiedere il rimborso di Suicide Squad Kill The Justice League su Xbox Series X|S e PlayStation 5 in maniera automatica come su Steam. Se quindi volete provare a riavere il vostro denaro indietro, non potete fare altro che contattare l'assistenza Sony o Microsoft per spiegare il problema e chiedere un rimborso. Sappiate però che le probabilità di successo sono davvero basse, soprattutto se avete acquistato il titolo e l'avete scaricato sulla vostra console.

