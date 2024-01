Suicide Squad Kill the Justice League: come ottenere 4 skin gratis con i Twitch Drops

Per celebrare il lancio di Suicide Squad Kill the Justice League, Warner Bros e Amazon hanno deciso di collaborare per dare il via ad una campagna di Twitch Drops attraverso la quale verranno distribuiti un bel po' di skin e altri elementi cosmetici per lo sparatutto in terza persona.

Come collegare un account WB Games a Twitch

Il processo attraverso il quale i giocatori potranno sbloccare le ricompense di Suicide Squad Kill the Justice League è identico a quello visto lo scorso anno per i drop di Hogwarts Legacy. Bisognerà innanzitutto visitare il sito ufficiale della promozione per poi seguire i vari passaggi dell'elenco. Si inizia eseguendo l'accesso ad un account Warner Bros Games, che deve essere stato rigorosamente collegato alla piattaforma che utilizzate per giocare (Steam, Epic Games, PlayStation o Xbox). Completato questo step, dovete procedere con il collegamento a Twitch. A questo punto, non resta altro da fare che attendere l'arrivo dei Twitch Drops e seguire le dirette che hanno abilitato le ricompense per sbloccarle.

Come sbloccare le skin gratis

Come dicevamo poco più sopra, per sbloccare le skin gratis di Suicide Squad Kill the Justice League occorre sintonizzarsi su un qualsiasi canale che stia trasmettendo partite dello sparatutto e che abbia il tag 'Drop abilitati'. Le ricompense verranno distribuite in quattro periodi diversi, uno per ciascun personaggio. In ciascuna di queste finestre, potrete sbloccare tre oggetti per ognuno dei quattro villain protagonisti del gioco: dopo i primi 30 minuti otterrete il ciondolo per le armi, dopo 60 minuti riceverete una bambola per le armi e, dopo 90 minuti, metterete le mani sulla skin Cyber Crime.

Ecco di seguito il calendario dei Twitch Drops di Suicide Squad Kill the Justice League:

Harley Quinn: il set sarà disponibile dal 30 gennaio 2024 al 7 febbraio 2024

il set sarà disponibile dal 30 gennaio 2024 al 7 febbraio 2024 King Shark: il set sarà disponibile dall'8 febbraio 2024 al 16 febbraio 2024

il set sarà disponibile dall'8 febbraio 2024 al 16 febbraio 2024 Deadshot: il set sarà disponibile dal 17 febbraio 2024 al 25 febbraio 2024

il set sarà disponibile dal 17 febbraio 2024 al 25 febbraio 2024 Captain Boomerang: il set sarà disponibile dal 26 febbraio 2024 al 4 marzo 2024

Va precisato come sempre che i drop vanno riscattati manualmente dalla schermata dell'inventario di Twitch, così che possano essere correttamente inviati all'account WB Games collegato.

Sapevate che Joker si unirà al roster di Suicide Squad Kill the Justice Leage al lancio della Stagione 1?