Suicide Squad Kill The Justice League, come va su Steam? Molto male per l'early access

Siamo ormai prossimi al debutto di Suicide Squad Kill The Justice League su PC e console. Negli ultimi giorni, in previsione del lancio di un gioco come Suicide Squad Kill The Justice League che entusiasma e ha cambiato tutto per Rocksteady, il titolo rilasciato da Warner Bros Games/b> è giunto in accesso anticipato con la Deluxe Edition.

Da un paio di giorni a questa parte, dunque, i giocatori di tutto il mondo hanno avuto modo di accedere ai contenuti messi a punto da Rocksteady con la sua ultima avventura, ma come sta andando quest'ultima? Molto male, e i numeri parlano da sé: Suicide Squad Kill The Justice League ha raggiunto un picco massimo di soli 7 mila utenti. Pur non trattandosi del lancio ufficiale (il quale avverrà tra meno di ventiquattro ore), si tratta comunque di un quantitativo di player molto basso, soprattutto se si considera che l'universo DC fa parte dell'elenco delle IP di Warner Bros Games che valgono 1 miliardo di dollari l'una.

Al momento sono all'attivo 5,018 utenti su Suicide Squad Kill The Justice League, mentre l'acme di utenti è pari a 7,152 persone nel medesimo momento (picco raggiunto nei primi momenti di lancio della versione anticipata). Siete tra i giocatori che hanno preso parte a questo nuovo viaggio supereroistico targato Rocksteady Studios e Warner Bros Games, o fate parte della schiera di utenti non intenzionati ad acquistare Suicide Squad Kill The Justice League?