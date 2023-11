Suicide Squad Kill the Justice League: i contenuti di Standard e Deluxe Edition

Dopo molti mesi di assenza dalle scene, Suicide Squad Kill the Justice è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer che ha approfondito storia e gameplay del nuovo gioco d'azione curato da Rocksteady.

Dopo aver preso visione dell'evoluzione del gioco dopo il rinvio che ha concesso ulteriore tempo di sviluppo al team divenuto noto per la serie di Batman Arkham, andiamo a dare uno sguardo ai contenuti delle edizioni Standard e Deluxe del nuovo gioco Rocksteady.

La Standard Edition (69,99 euro) di Suicide Squad Kill the Justice League include il gioco base per PC (formato scaricabile) PS5 e Xbox Series X|S, ma effettuando il pre-order del titolo potete ottenere anche i Costumi Classici e i Costumi Canaglia (questi ultimi solo tramite preordine digitale su PS5).

Acquistando invece la Deluxe Edition (99,99 euro) avrete accesso a diversi extra tra cui i Costumi della Justice League, 3 Armi Note Maschera Nera, Pupazzetti d'Oro della Squad per Armi, 1 Gettone Pass Battaglia. Tramite il pre-order potrete inoltre partecipare all'Early Access a partire da 72 prima del lancio ufficiale, i Costumi Classici e i Costumi Canaglia (anche in questo caso, esclusiva digitale su PS5).

Per ulteriori informazioni, e per procedere all'eventuale preordine, vi rimandiamo al sito ufficiale di Suicide Squad Kill the Justice League.