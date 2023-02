Suicide Squad Kill The Justice League: data di uscita, Batman, Arkhamverse e personaggi

L’epoca dei supereroi - intesi nella loro accezione canonica - è giunta al termine. Sembrerebbe che Batman sia morto e il mondo è pronto a cadere in rovina con l’invasione di Brainiac e la messa in atto del suo piano folle per il lavaggio del cervello degli umani e dei membri della Justice League. Però, per la Terra vi è ancora un possibilità.

L’unico barlume di speranza del nostro pianeta è la Suicide Squad, un team di detenuti provenienti dal manicomio dell’isola di Arkham pronto ad attuare i propri piani folli e perversi nel tentativo – o per meglio dire con la scusa – di salvare il mondo.

Sono queste le premesse del prossimo lavoro targato Warner Bros. Gaming e Rocksteady Studios, il team che negli anni è stato alle prese con la saga di Batman Arkham di cui ne abbiamo ripercorso la storia. L’attesa attorno al nuovo progetto è davvero alta, ma cosa sappiamo finora su Suicide Squad Kill The Justice League? Scopritelo insieme a noi nel corso di questo articolo.

Suicide Squad Kill The Justice League: un gioco avvolto dal mistero

Le informazioni pervenute nell’arco degli ultimi anni sono state davvero poche e relegate ad alcuni trailer dalla durata di una manciata di minuti, che nel corso dei mesi hanno permesso di scoprire qualcosa sul gameplay della produzione in questione. Ciò nonostante, l’evento dei The Game Awards ha costituito un’importante vetrina per Warnes Bros. Gaming e Rocksteady Studios.

L’ultimo trailer di Suicide Squad Kill The Justice League ha riacceso l’ormai spento animo dei fan dell’universo DC, con un inaspettato ritorno che ha generato una nuova ondata di interesse su uno dei titoli in uscita nel 2023 che più incuriosiscono la critica e l’utenza.

Suicide Squad Kill The Justice League è collegato all’Arkhamverse?

Nelle settimane e nei mesi che hanno seguito il primissimo annuncio del gioco, diversi utenti si sono chiesti se e come quest’ultimo sia collegato alla lunga serie di produzioni che hanno costruito, nel corso degli anni, il grande universo Arkham targato DC. Ebbene, il noto volto dell’industria cinematografica James Gunn ha confermato che Suicide Squad sarà ambientato nello stesso universo.

La visione d’insieme di questo mondo immaginario continua a svilupparsi sempre di più, arrivando a comprendere anche la serie di creazioni videoludiche a partire da Suicide Squad Kill The Justic League ed includendo anche le future esperienze digitali.

Quando esce Suicide Squad Kill The Justice League?

Alla luce di quanto detto finora, il 2023 sarà il momento della verità per l’ultimo lavoro del team che ha dato alla luce ad una delle serie di produzioni videoludiche che più hanno saputo mettere in scena un’avventura supereroistica in modo ottimo.

Dopo una lunga serie di rinvii, Suicide Squad Kill The Justice League è atteso per il 26 maggio 2023. Ci separano pochi mesi dall’uscita del titolo, ormai dietro l’angolo e pronta a dimostrare le già intraviste potenzialità del progetto.

Su quali piattaforme uscirà Suicide Squad Kill The Justice League?

Per il 2023 si prospetta una serie di produzioni videoludiche prettamente improntate sulle piattaforme di ultima generazione: anche nel caso di Suicide Squad Kill The Justice League (come in quello di numerosi altri prodotti la cui uscita è prevista per il 2023), la nuova produzione di Rocksteady Studios uscirà in esclusiva sulle piattaforme di ultima generazione.

Dunque, i possessori di PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC potranno mettere le mani sull’esperienza incentrata sulla squadra più folle di sempre. Al momento non vi sono informazioni sulla possibile uscita del gioco sulle console della precedente generazione, nonostante non si possa escludere a priori per il momento. Qualora dovessero essere annunciate delle nuove versioni di Suicide Squad Kill The Justice League, seguiranno ulteriori comunicazioni nelle pagine di Everyeye.it.

Quali sono i membri della Suicide Squad in Suicide Squad Kill The Justice League?

La rivisitazione in chiave videoludica della stramba squadra prenderà spunto dalla controparte cinematografica. Proprio alla luce di questo, i componenti della Suicide Squad saranno i medesimi anche nella produzione di Rocksteady Studios. Qui di seguito vi elenchiamo i quattro membi:

Harley Quinn

Deadshot

Re Squalo (King Shark in inglese)

Capitan Boomerang

Ognuno di loro ha dietro di sé un passato burrascoso ma, nonostante questo, ad oggi sono gli ultimi (anti)eroi a nostra disposizione per poter salvare il mondo.

Prezzo e versioni di Suicide Squad Kill The Justice League

Suicide Squad Kill The Justice League verrà venduto al prezzo di 74,99 euro su tutte le piattaforme, come riportato da alcuni rivenditori di videogiochi presso i loro siti ufficiali. Tuttavia, almeno per il momento, gli store digitali PlayStation, Xbox e Steam non riportano ulteriori dettagli sui costi e le edizioni esistenti di Suicide Squad Kill The Justice League. Qui di seguito vi riportiamo ai relativi link delle pagine, in base alla piattaforma in vostro possesso:

Suicide Squad Kill The Justice League PlayStation

Suicide Squad Kill The Justice League Xbox (attualmente non disponibile)

Suicide Squad Kill The Justice League Steam

Anche in questo caso, seguiranno ulteriori comunicazioni quando i publisher comunicheranno le informazioni che seguiranno nel corso delle prossime settimane, relative al prezzo del gioco e alle diverse edizioni vendute al grande pubblico ma non solo.