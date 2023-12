Suicide Squad Kill The Justice League: molti dettagli sui leak sulla storia erano falsi

Gli ultimi giorni sono stati davvero particolari per Rocksteady e l'intero Arkhamverse: dopo la conferma della veridicità di alcuni leak su Suicide Squad Kill The Justice League attraverso i canali social della software house, la fonte delle indiscrezioni ha rilasciato un messaggio di scuse: i leak di Suicide Squad sarebbero perlopiù falsi.

A dichiarare quanto detto sopra è stato l'utente che ha pubblicato i leak in questione su Reddit. Dunque, a distanza di meno di una settimana dai dettagli riportati in rete che svelano le modifiche apportate al volto di Brainiac il villain di Suicide Squad Kill The Justice League, arrivano importanti novità in tal senso. Nei giorni precedenti, Miller Ross ha rilasciato numerosi spoiler sulla narrazione del titolo tramite il proprio account Twitter/X. Eppure, ciò che è apparso in rete parrebbe essere non veritiero: "sono la persona che ha scritto il leak originale che u/MistahJ17 ha ripostato sul subreddit (insieme all'audio). Posso confermare che tutto ciò che Miller sta dicendo sul fatto che la fuga di notizie sia fuorviante è corretto".

Più nel dettaglio, la struttura generale dei leak sarebbe sì veritiera, ma molti dei dettagli rivelati sarebbero frutto di pura e semplice speculazione. "Come ha detto Miller, la fuga di notizie si basa interamente sulle scene tagliate della storia che ho trovato nei file del gioco". Sulla base di queste dichiarazioni, le informazioni rivelate sono "incomplete o fuori contesto". In poche parole, l'attendibilità degli spoiler su Suicide Squad Kill The Justice League è molto bassa, poiché derivante da considerazioni su contenuti estrapolati dai file di gioco e decontestualizzati.