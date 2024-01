Suicide Squad Kill the Justice League: i dettagli sui personaggi e il single player

Suicide Squad Kill the Justice è il nuovo gioco degli autori di Batman Arkham, ed abbiamo finalmente avuto l'opportunità di provare con mano la nuova esperienza cooperativa curata dallo studio britannico di Rocksteady.

In questa fase di anteprima abbiamo dato uno sguardo interessato ai contenuti single player di Suicide Squad Kill the Justice League. Innanzitutto è stato fondamentale scegliere un main tra i quattro personaggi disponibili: nel nostro caso abbiamo optato per Deadshot, a detta di Rocksteady il più completo e versatile tra i super villain a nostra disposizione. Non abbiamo però mancato di testare anche i suoi compagni: Harley Quinn eredita alcune meccaniche di esplorazione da Batman Arkham, ma dobbiamo ammettere che il sistema di spostamento risulta non paragonabile a quello molto più piacevole di Marvel's Spider-Man 2. King Shark corrisponde perfettamente all'archetipo del tank, mentre Boomerang si è rivelato il personaggio più complesso da padroneggiare, molto pericoloso negli scontri ravvicinati grazie alla possibilità di rompere gli scudi degli avversari. L'intenzione di Rocksteady è in ogni caso quella di farci sperimentare, e rivivere le missioni nei panni dei diversi protagonisti.

Oltre alle missioni principali, che potremo affrontare insieme ai nostri amici grazie alle funzionalità social, Suicide Squad Kill the Justice League propone diverse attività secondarie, tra cui quest e le ricerche dell'Enigmista, quest'ultime preziose fonti di ricerca sulla lore dell'universo DC di Rocksteady. L'esplorazione al di fuori del quartier generale della Suicide Squad, tuttavia, non ci ha esaltato particolarmente, e la struttura da open world "contenitore" ci è sembrata ormai superata.

Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Suicide Squad Kill the Justice League.