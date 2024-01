Suicide Squad Kill The Justice League: 'è il nostro gioco più grande', dice Rocksteady

Mancano poche settimane all'uscita definitiva del controverso e tanto discusso progetto videoludico targato Rocksteady Studios e Warner Bros Games, soprattutto da quando si può parlare liberamente dell'Alpha di Suicide Squad Kill The Justice League. Il momento della verità si avvicina, e con esso giungerà la "più grande opera" di Rocksteady.

Nel corso di una recente intervista, che fa da cassa di risonanza alle dichiarazioni rilasciateci da Johnny Armstrong, ove ha dichiarato che Suicide Squad entusiasma Rocksteady poiché dopo Batman è cambiato tutto, il product director Darius Sadeghian ha detto la sua sull'ormai imminente gioco. Nello specifico, il portavoce della software house ha affermato che "Suicide Squad Kill The Justice League è il nostro gioco più grande". Tale affermazione allude alla dimensione story-driven dell'action multigiocatore in cui la co-op online, il live service e la storia la faranno da padroni.

Sebbene la direzione ludica dell'imminente titolo sia differente alla trilogia di Batman da molti considerata il capolavoro di Rocksteady, per lo stesso Darius Sadeghian Suicide Squad Kill The Justice League è caratterizzato dal "DNA che infonde la trilogia di Batman Arkham". Ciò spiegherebbe anche la correlazione narrativa tra la suddetta raccolta di titoli e Suicide Squad Kill The Justice League che chiarirà il criptico finale di Bathman Arkham Knight. Le ambizioni del team e lo spessore narrativo evidenziato da Darius Sadeghian nel corso dell'intervista fa ben sperare per il tanto atteso progetto supereroistico, ma si attende il 2 febbraio 2024 per poterlo confermare con certezza.