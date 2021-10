Suicide Squad Kill the Justice League: ecco l'esplosivo Story Trailer del DC FanDome

Come promesso ai propri appassionati, i ragazzi degli studi Rocksteady presenziano al DC FanDome per mostrare Suicide Squad Kill the Justice League con un esplosivo Story Trailer rigorosamente in-engine e, quindi, rappresentativo del comparto grafico in salsa nextgen dell'avventura in arrivo il prossimo anno.

Il trailer datoci in pasto dagli autori della serie di Batman Arkham ci catapulta tra i grattacieli virtuali di Metropolis per farci assistere alla battaglia combattuta da Captain Boomerang, Harley Quinn, King Shark e Deadshot.

L'improbabile quartetto di personaggi da interpretare nella prossima esperienza action open world di Rocksteady dovrà vedersela con un'orda di creature non particolarmente inclini al dialogo. Nel corso della nuova missione intrapresa dalla Suicide Squad avremo l'opportunità di incontrare supereroi del calibro di Wonder Woman, Robin, Lanterna Verde, Flash e, ovviamente, Superman, dando vita a una narrazione imprevedibile e, a giudicare da quanto suggerito dallo Story Trailer del DC FanDome, piena di colpi di scena.

Prima di lasciarvi al nuovo filmato che trovate in apertura d'articolo, vi ricordiamo che l'uscita di Suicide Squad Kill the Justice League nel 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Avete dato un'occhiata anche al trailer leak di Gotham Knights del DC FanDome?