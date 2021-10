Suicide Squad: Kill the Justice League, le immagini inedite dal trailer di DC FanDome 2021

In attesa del DC FanDome 2021, Warner Bros. e DC hanno pubblicato un nuovo trailer di presentazione dell'evento che tra le varie novità ha permesso di dare un primo e fugace sguardo ad alcune immagini inedite provenienti da Suicide Squad: Kill the Justice League.

Seguendo il trend delle ultime settimane, Warner Bros. Interactive e DC Comics continuano a centellinare le nuove informazioni su Suicide Squad: Kill the Justice League in attesa dell'evento DC FanDome 2021 che potrebbe segnare il definitivo ritorno sulle scene del gioco. Nel nuovo trailer pubblicato oggi che anticipa e introduce la kermesse, tra le tante novità cinematografiche come The Batman, The Flash, Shazam: Fury of the Gods e Aquaman 2: The Lost Kingdom, compare una breve sequenza dedicata al nuovo titolo in sviluppo presso gli studi di Rocksteady che permette ai fan di dare un rapido sguardo ad alcune immagini inedite. Negli scatti i celebri antieroi dell'universo DC sono alle prese con una violenta battaglia a suon di proiettili in quella che sembra essere un'ambientazione urbana, con tanto di autobus incendiato in mezzo alla strada.

Nei giorni scorsi la software house londinese aveva pubblicato le prime informazioni sul gioco confermando la struttura open world e l'ambientazione di Metropolis. In occasione del DC FanDome 2021, previsto per il 16 ottobre a partire dalle ore 19:00 italiane, Suicide Squad: Kill the Justice League si metterà nuovamente in mostra. Non resta che attendere.