Suicide Squad Kill the Justice League includerà nemici con le abilità di Batman

Mentre i fan attendono ulteriori informazioni sul gameplay di Suicide Squad Kill the Justice League in seguito al reveal avvenuto sul palco virtuale dell'ultimo State of Play, alcuni appassionati hanno analizzato ogni pixel del precedente trailer e hanno fatto una scoperta molto interessante.

Come ben ricorderete, la seconda parte della presentazione è stata dedicata alle meccaniche di gioco, durante la quale gli sviluppatori hanno mostrato sia le funzionalità tipiche dei game as a service (Battle Pass, aggiornamenti gratis e negozio) che la possibilità di sbloccare set di equipaggiamento leggendario con aspetto e caratteristiche uniche. Ed è proprio grazie ai set che è stato possibile individuare una frase che fa riferimento ad una tipologia di avversario mai annunciata o vista in precedenza: la mannaia leggendaria chiamata Epidemic ha infatti un bonus davvero particolare: si parla del 22% di danno aggiuntivo ai nemici 'Batman-infused', ovvero che hanno in qualche modo assorbito i poteri della versione del Cavaliere Oscuro sotto il controllo di Brainiac.

Sembrerebbe quindi che l'Uomo Pipistrello non faccia parte della campagna solo in qualità di boss, ma che sia presente anche con una propria fazione di nemici che potremo affrontare nelle varie attività di gioco.

