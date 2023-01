Suicide Squad Kill The Justice League: gli ultimi leak sono falsi, state tranquilli

Nelle scorse ore sono state diffuse tramite le pagine di 4Chan (sì... lo sappiamo) alcune immagini in-game di Suicide Squad Kill The Justice League che facevano pensare alla presenza di un Battle Pass, di microtransazioni e valuta virtuale, con un menu dei potenziamenti che invogliava a spendere denaro virtuale.

Questi screenshot hanno subito messo in allarme la community, preoccupata per la vera natura di Suicide Squad Kill The Justice League. Tuttavia potete stare tranquilli perché Del Walker, ex character artist di Rocksteady ora membro di Naughty Dog, ha smentito che le immagini in questione possano essere reali dal momento che lo stile non assomiglia assolutamente a quello adottato da Rocksteady.

Walker afferma che i suoi ex colleghi si sono sicuramente fatti una risata vedendo le immagini fake e archivia il tutto come semplicemente falso. Suicide Squad esce il 26 maggio 2023, la data di uscita è stata annunciata durante i The Game Awards dello scorso mese di dicembre, mancano pochi mesi al lancio e sicuramente nelle prossime settimane ne sapremo di più sul gioco, su tutte le edizioni disponibili in preordine e in vendita e su eventuali Season Pass.

Nel frattempo vi lasciamo alla nostra più recente anteprima di Suicide Squad Kill The Justice League, in uscita su PC, PS5 e Xbox Series X/S.