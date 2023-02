Suicide Squad Kill the Justice League: un leak svela le skin gratis col preorder

A pochi giorni dal reveal del gameplay di Suicide Squad Kill the Justice League sul palco dello State of Play di Sony PlayStation, spuntano in rete alcuni dettagli interessanti in merito ai bonus preorder del titolo Rocksteady.

Sebbene al momento non sia ancora possibile procedere con la prenotazione del gioco sui principali store digitali, sembrerebbe che qualcuno sia riuscito a mettere le mani su un'immagine che mostra il pacchetto di contenuti che verrà distribuito in maniera gratuita a tutti i giocatori che prenoteranno una copia del gioco. Se l'immagine in questione - che potete trovare nel tweet in calce alla notizia - fosse vera, significherebbe che ad accompagnare il lancio di Suicide Squad Kill the Justice League troveremo un bundle di skin dedicate alla primissima comparsa sui fumetti di ciasun personaggio. Si tratterebbe quindi di una serie di costumi classici che faranno la gioia di tutti i lettori accaniti di fumetti e appassionati della squadra formata da villain DC Comics.

Vi ricordiamo che al momento non solo non conosciamo ufficialmente i bonus preorder, ma non è nemmeno chiaro se il gioco verrà venduto in più edizioni. Vista l'importanza della licenza e il modo in cui sono arrivati sul mercato altri prodotti Warner Bros Games, è probabile che assisteremo al lancio di una Collector's Edition, di una Deluxe Edition e di una Standard Edition.

Nel frattempo, vi ricordiamo che il gioco arriverà solo su PC, PS5 e Xbox Series X|S il prossimo 26 maggio 2023.

Sapevate che Suicide Squad Kill the Justice League avrà aggiornamenti gratis e Battle Pass, proprio come Marvel's Avengers?