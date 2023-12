Suicide Squad Kill the Justice League: i leak sono veri, allerta spoiler da Rocksteady

Oltre ad aver svelato le modifiche al personaggio presenti in Suicide Kill the Justice League, i leak legati al nuovo titolo curato dagli autori della serie di Batman Arkham rivelano dettagli importanti sull'intreccio narrativo, che Rocksteady vorrebbe non venissero diffusi prematuramente ai giocatori.

Rocksteady Studios ha pubblicato una dichiarazione in risposta ai leak riguardanti Suicide Squad: Kill The Justice League, confermando che sono effettivamente reali e di conseguenza chiedendo ai giocatori di non "influire sul divertimento degli altri giocatori" pubblicando spoiler online.

"Non vediamo l'ora che i giocatori vivano la storia che abbiamo creato in Suicide Squad: Kill The Justice League una volta che il gioco verrà lanciato nel nuovo anno", esordisce la dichiarazione di Rocksteady. "Speriamo che tutti possano giocare e vivere da soli ogni momento della narrazione. È molto deludente vedere i dettagli condivisi prima del lancio del gioco, quindi possiamo solo esortarvi a cercare spoiler, laddove vi sia possibile. E per favore cercate di non compromettere il divertimento degli altri giocatori". Sarà premura dei giocatori, quindi, quella di evitare di andare a caccia di anticipazioni in caso vogliano godersi in piena autonomia la nuove storia DC ideata da Rocksteady.

Il team di sviluppo britannico ha confermato che Suicide Squad Kill the Justice League avrà una Campagna offline, ma si farà attendere.