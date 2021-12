Suicide Squad Kill the Justice League si mostra nel primo gameplay trailer

L'attesa è finalmente giunta al termine e ai The Game Awards 2021 è stato mostrato un nuovissimo trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League interamente dedicato al gameplay.

Purtroppo il video in questione non mostra l'interfaccia del nuovo gioco dei creatori di Batman Arkham, ma ci permette di comprendere come sarà vestire i panni dei folli membri della squadra suicida di cui fanno parte anche Harley Quinn e King Shark. Com'è possibile notare dal trailer, Suicide Squad: Kill the Justice League è di base uno sparatutto con visuale in terza persona in cui però è possibile anche affrontare il nemico tramite l'ausilio di armi corpo a corpo (o violenti attacchi a mani nude, nel caso del monumentale squalo blu). Ciascun personaggio è inoltre dotato di abilità uniche e, ad esempio, Harle Quinn può volteggiare grazie all'uso di una sorta di rampino, invece Deadshot può volare per via della presenza di un jet-pack nella sua dotazione. Sebbene poi Flash sia presente nel filmato e si possa intuire che le sequenze mostrate siano legate all'inizio della sua boss fight, lo scontro con l'eroe DC Comics non fa parte del trailer. La parte finale del video conferma poi l'arrivo del gioco nel corso del 2022 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

