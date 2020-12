Suicide Squad Kill the Justice League: novità in arrivo? Partono i preordini su Amazon

Su Amazon sono attive le schede per i preordini di Suicide Squad Kill the Justice League, l'action supereroico sviluppato dagli studi Rocksteady. L'apertura delle prenotazioni su PS5 e Xbox Series X del nuovo progetto degli autori di Batman Arkham preannuncia l'arrivo di importanti novità sul titolo nextgen?

Presentato ufficialmente nel corso del DC FanDome tenutosi ad agosto dopo una serie interminabile di rumor e leak, Suicide Squad Kill the Justice League offre a Rocksteady l'opportunità di proseguire la serie di Batman Arkham, seppur sganciandosi dall'ambientazione originaria per condurci nella scintillante dimensione a mondo aperto di Metropolis.

Le schede per prenotare Suicide Squad nella sua duplice versione per console di nuova generazione non forniscono ulteriori dettagli sul titolo, il cui lancio era e continua ad essere previsto nel 2022, ma lasciano comunque presagire l'arrivo di importanti dettagli sul gameplay, sul canovaccio narrativo o sulle abilità dei personaggi interpretabili.

Lontani da Gotham City e dalle tetre atmosfere che hanno caratterizzato le avventure vissute dagli emuli del Cavaliere Oscuro, gli utenti dovranno infatti indossare i panni di eroi come Captain Boomerang, Harley Quinn, King Shark e Deadshot per fronteggiare la minaccia rappresentata da Superman o, in base a una teoria che ha preso piede sui social prima del reveal ufficiale del gioco, da Bizzarro, il "clone imperfetto" dell'Uomo d'Acciaio. Nella speranza di scoprire cosa bolle in pentola, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale a firma di Gabriele Carollo con la storia di Batman Arkham aspettando Suicide Squad.