Suicide Squad Kill the Justice League: novità in arrivo? La Task Force X arriva su Steam

I rappresentanti di Warner Bros. Games aprono ufficialmente la pagina Steam di Suicide Squad Kill the Justice League, dando così modo alla famigerata Task Force X di presentarsi ai tanti appassionati che attendono con impazienza l'uscita del prossimo action adventure targato Rocksteady.

La pagina Steam di Suicide Squad, al momento, si limita a fare da grancassa mediatica all'esplosivo Story Trailer di Kill the Justice League mostrato durante il DC FanDome e alla relativa galleria immagini, limitandosi a indicare un generico "2022" come periodo di commercializzazione.

In compenso, la scheda che accompagna la nuova galleria multimediale ci permette di focalizzarci sulla storia e sul ruolo che avranno i singoli membri della Task Force X di Amanda Waller: "Vesti i panni di Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e Re Squalo mentre con riluttanza intraprendono la missione assegnatagli, ovvero quella di uccidere i più grandi supereroi DC del mondo, cioè la Justice League".

La sinossi ufficiale di Suicide Squad conferma inoltre la natura open world della mappa di Metropolis, la possibilità di accedere a mosse uniche e abilità trasversali potenziate per ciascuno dei membri della Task Force X e la capacità, per gli appassionati, di costruire un'esperienza su misura giocando in singleplayer o in multiplayer cooperativo. Che l'approdo su Steam possa preludere all'arrivo di ulteriori novità su questo progetto in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series X/S?



In attesa di ricevere ulteriori dettagli su gameplay, trama e contenuti della nuova epopea action firmata dagli autori della serie di Batman Arkham, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale su Suicide Squad Kill the Justice League.