Suicide Squad Kill the Justice League, tempo di novità? Spunta un indizio!

Tra i giochi spariti dai radar nel corso del 2022, è possibile annoverare anche Suicide Squad: Kill the Justice League, avventura di Warner Bros ancora priva di una precisa data di uscita.

In seguito all'annuncio del titolo, il publisher ha infatti preferito concentrarsi sul lancio di Gotham Knights, ora disponibile su PC e console, rinviando ad un secondo momento la campagna promozionale dedicata all'avventura con Harley Quinn. La situazione potrebbe però cambiare molto presto, o, almeno, è quello che fa supporre un interessante avvistamento realizzato su Microsoft Store.

Il noto dataminer attivo su Twitter con l'account "Aggiornamenti Lumia" ha infatti identificato una pagina dello store dedicata ad un titolo Warner Bros per Xbox Series X. Indicato con il nome in codice "MetCat", quest'ultimo presenta una descrizione alquanto peculiare. "Semplicemente sacrificabili, non necessari, non essenziali, rimovibili, eccessivi, superflui, triviali, non importanti: soltanto i tuoi cari vecchi scarti usa e getta": la dicitura sopra le righe sembra suggerire che il placeholder possa essere riferito proprio a Suicide Squad: Kill the Justice League e ai suoi eroici villain.



L'eventualità è ovviamente solo un'ipotesi, ma con l'arrivo della modalità cooperativa a 4 giocatori di Gotham Knights, è possibile che Warner Bros sia finalmente pronta ad alzare del tutto il sipario sulla peculiare avventura a marchio DC. Che un annuncio possa essere in dirittura di arrivo, magari ai The Game Awards 2022?