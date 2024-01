Suicide Squad Kill The Justice League: da oggi si può parlare liberamente dell'Alpha

Sebbene la critica stia ormai parlando da giorni di Suicide Squad Kill The Justice League dopo averlo provato presso gli studi della software house, chi ha provato l'Alpha lo scorso novembre ha dovuto tenere la bocca cucita a causa dell'NDA. Da oggi, però, le cose sono cambiate.

Come si può leggere in uno dei recenti post sui canali social ufficiali di Suicide Squad Kill The Justice League, la software house ha parzialmente rimosso l'NDA sull'Alpha. In poche parole, ora i giocatori che hanno preso parte al test di fine anno possono liberamente parlare della loro esperienza, condividendo sui social le loro impressioni sul gameplay e sulla storia. L'unico limite riguarda la condivisione di materiale video, poiché non è ancora possibile condividere online screenshot o video tratte dalla versione Alpha del gioco.

Secondo alcuni utenti, questa potrebbe essere una mossa di Rocksteady Studios atta a risollevare le sorti del gioco, visto che buona parte della stampa ha fortemente criticato la produzione dedicata ai quattro villain dell'universo DC Comics.

In attesa di scoprire i primi pareri dei videogiocatori, vi invitiamo a dare un'occhiata al nostro hands-on di Suicide Squad Kill The Justice League con tutti i dettagli sullo sparatutto in terza persona in attesa della recensione.

Avete già letto l'elenco completo dei requisiti di sistema di Suicide Squad Kill The Justice League su PC?