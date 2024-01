Suicide Squad: Kill the Justice League - preordinalo ad un prezzo scontato per PS5

Suicide Squad: Kill the Justice League è il nuovo gioco action-adventure in uscita il 2 febbraio di quest'anno e sviluppato da Rocksteady Studios. Il gioco uscirà solamente nelle console di nuova generazione (PlayStation 5 e Xbox Series X/S) e PC.

Nel gioco impersoneremo il controllo di quattro membri della Suicide Squad, Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang e King Shark, con lo scopo di abbattere la Justice League trasformata da Brainiac in un gruppo criminale grazie al controllo della loro mente.

Nel titolo saremo liberi di scorazzare in un ambiente open world controllando i quattro personaggi che vi abbiamo elencato prima, con la possibilità di utilizzare poteri e armi che contraddistinguono ogni eroe che andremo ad utilizzare.

Il gioco è preordinabile su Amazon al prezzo scontato di 74,99 euro per PS5 o 79,99 euro per Xbox Series X, se il prezzo dal giorno dell'ordine a quello di spedizione dovesse scendere, Amazon addebiterà in automatico il prezzo più basso che il titolo abbia mai avuto.

Di seguito i link ai preordini:

Se volete avere maggiori dettagli relativi al gioco in uscita, vi consigliamo di leggere l'approfondimento scritto dal nostro Manuel, potete recuperare l'articolo a questo link. Vi terremo aggiornati nel caso su Amazon appaiano altre versioni del gioco in preordine oltre all'edizione Standard.