Suicide Squad Kill the Justice League: Superman è l'obiettivo nel primo trailer!

Dopo il reveal di Ghotam Knights, produzione di Warner Bros Montréal ambientata nell'universo di Batman, è ufficialmente il turno di Rocksteady di salire sul palco virtuale del DC FanDome.

Come promesso dalla software house, il ricco evento digitale è stata la vetrina prescelta per la presentazione ufficiale della nuova sua nuova creazione. Anticipato dai teaser diffusi negli ultimi giorni, Suicide Squad: Kill the Justice League si è finalmente mostrato al pubblico in un primo trailer ufficiale. La nuova avventura dedicata al team di villain improvvisatosi eroi si prepara ad approdare nei salotti degli appassionati, che hanno potuto avere un primo e gustoso assaggio.

Harley Quinn, Deadshot, King Shark e Captain Boomerang sono pronti ad entrare in scena e il loro obiettivo sembra essere decisamente proibitivo. Sui cieli della luminosa Metropolis vola ora un inatteso e devastante nemico: Superman. Il luminoso eroe di Crypton è stato corrotto e il riflesso rosso che brilla nei suoi occhi non promette nulla di buono.

Rispetto a Gotham Knights l'attesa per testare il gioco con mano sarà tuttavia più lunga. Suicide Squad: Kill the Justice League arriverà nel corso del 2022, unicamente su sistemi next gen. Rocksteady porterà il titolo su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X.