Suicide Squad Kill the Justice League si presenta nel trailer doppiato in italiano

Il DC Fandome svoltosi nella serata di ieri si è rivelato un evento memorabile anche per i videogiocatori, che hanno potuto assistere alla presentazione di Gotham Knights, nuovo gioco di Warner Bros. Montreal che ha perso Batman e ha guadagnato quattro eroi d'eccezione, e al primo trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League.

Il filmato non ci ha offerto uno sguardo sul gameplay, ma grazie alle immagini in-engine ha delineato i connotati di un progetto previsto per il 2022 esclusivamente sulle piattaforme di prossima generazione, Xbox Series X e PlayStation 5, oltre al PC. I ragazzi di Rocksteady, lo studio in cabina di regia, hanno scelto di ambientare questo nuovo gioco nel medesimo universo di Batman Arkham, la serie che ha mostrato al mondo di che pasta sono fatti. In questo open world gli utenti saranno liberi di giocare da soli o in compagnia, impersonando i folli componenti della Suicide Squad - da Captain Boomerang ad Harley Quinn, passando per King Shark e Deadshot - in una lotta contro un folle Superman.

Dopo l'annuncio, è arrivato online anche il trailer di Suicide Squad: Kill the Justice League doppiato in lingua italiana, che siamo felici di proporvi in cima a questa notizia. Grazie ad esso, anche i non-anglofoni possono apprezzare appieno il contesto in cui è ambientata la nuova opera di Rocksteady. Buona visione!