Suicide Squad: Kill the Justice League sarà presto rinviato, il report di Bloomberg

Stando ad un rapporto di Bloomberg, Warner Media avrebbe silenziosamente rinviato di Suicide Squad: Kill the Justice League al 2023. Secondo alcune fonti interne vicine agli sviluppatori, il gioco uscirà quindi nel corso del prossimo anno.

Warner Media aveva annunciato l'intenzione di far uscire Suicide Squad: Kill the Justice League durante l'anno corrente, presentando il primo trailer di gameplay al termine dei The Game Awards 2021. Evidentemente però lo sviluppo del gioco procede a rilento, anche se al momento non sono arrivate comunicazioni da parte di Rocksteady. Nelle ultime settimane il publisher aveva comunque spostato l'attenzione su altri titoli come Hogwarts Legacy e Batman Gotham Knights, tutti previsti per il 2021, senza nominare affatto la nuova produzione legata alla celebre squadra suicida.

Warner Media non ha ancora risposto alle richieste di delucidazioni avanzate dai colleghi di Bloomberg. Come sempre vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi della vicenda. Nel frattempo sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Suicide Squad: Kill the Justice League.